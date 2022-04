Kan Wout van Aert ooit Luik-Bastenaken-Luik winnen? Analisten geven het antwoord

Wout van Aert werd derde in Luik-Bastenaken-Luik. En dat was op de verwachtingen, of er misschien wel boven? Kan hij ooit winnen? Analisten zijn duidelijk.

"Als hij corona heeft gehad ... iedereen voelt daar sowieso wel wat van", aldus Klaas Lodewyck in Extra Time Koers. "Beter wordt je daar sowieso niet van, hoe erg of niet erg hij het dan ook doorgemaakt heeft", beseft de man van Quick-Step. Specifiek voorbereiden? Toch lijkt van Aert ook in Luik te kunnen winnen: "Als je natuurlijk ook de Ronde en Parijs-Roubaix rijdt, dan wordt het moeilijk tegen de mannen die uit het Baskenland komen", beseft Dirk De Wolf. "Maar van Aert kan die wedstrijd aan. Hij heeft ook al bewezen op het WK en op de Olympische Spelen dat hij veel aankan."