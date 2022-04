Remco Evenepoel snel in de Ronde van Vlaanderen? "Daar haal ik meer voldoening uit"

Zien we Remco Evenepoel de komende jaren nog meer in het eendagswerk? Eventueel ook in Vlaanderen? Hij geeft zelf een duidelijk antwoord.

"Ik meer eendagswedstrijden rijden? Zeker geen Vlaamse", aldus Evenepoel met een lachje bij Extra Time Koers. Voldoening "Brabantse Pijl was al ... Ik doe het gewoon minder graag. Het gaat niet over het draaien en keren, maar ik haal meer voldoening uit het bergop rijden." "Wat ik in het Baskenland kon doen of in Luik kon doen. Ik zet enorme stappen als ik op hoogtestage ga in de bergen, alles is gewoon leuk daarna."