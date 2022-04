José De Cauwer kritisch: "Het lijkt alsof ze altijd maar meer naar de maan willen met een grote ronde"

Op 6 mei begint in Boedapest de Giro d'Italia. En dat wordt opnieuw een erg zware grote ronde, beseft ook José De Cauwer.

"De Giro? Er zijn meer dan 50.000 hoogtemeters dit jaar", aldus José De Cauwer in de special van De Tribune omtrent de Ronde van Italië.

"Het is net alsof men altijd meer meer en verder naar de maan wil met een of andere grote ronde. Ik vraag me zelfs af ... Wat is het belang van een grote ronde?"

Giro voor klimmers

"Hoeveel kanshebbers heb je met dit parcours? Je schakelt een heel deel renners uit. Een relatief goede klimmer doet niet meer mee, met nauwelijks tijdritkilometers ook."

"Ik zou durven pleiten voor aankomsten bergop - een paar - waar de klimmers het moeten doen, maar dat er meer spreiding is. Dit is een Giro voor klimmers."