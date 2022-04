Straf: Vlaams kampioen virtueel koersen ... wint nu ook zijn eerste profrace op de weg

Hij is al Vlaams kampioen virtueel koersen, maar nu heeft hij het ook op de weg voor het eerst in een profrace gedaan.

Lennert Teugels is er ondertussen al 29, maar hij heeft nu in de Ronde van Griekenland zijn eerste profzege geboekt.

Sprintje

Teugels won de derde etappe, na een sprint uit een omvangrijke kopgroep waarvan de helft viel in de slotkilometer.

Zardini en Ilias vervolledigden het podium, met Gianni Marchand eindigde er nog een tweede Belg in de top-4. Teugels is nu ook tweede in de stand, op een kleine twee minuten van Gate.