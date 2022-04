Tom Steels over de sprint van Remco Evenepoel: "Hij heeft al stappen gezet"

Remco Evenepoel wint een koers na een solo. Dat zien we steevast, maar hij werkt aan zijn spurt. Dat vertelt Tom Steels aan Het Laatste Nieuws.

Remco Evenepoel zien we winnen na een knappe solo. Iedereen kan zich dat herinneren, maar voor een overwinning na een sprint is dat moeilijker. "Maar we werken volop aan zijn sprint", laat Tom Steels, ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl, weten aan Het Laatste Nieuws.

"Een sprint is trainbaar", zegt Steels. "Hij kan al 250 watt meer trappen in een sprint. Dat verschil is best veel, maar er zit daar ook een limiet op. Anders zou hij een topsprinter worden en dat is niet de bedoeling. Er zijn ook andere aspecten die bij de spurt komen kijken."

Steels doelt daarbij op het tactische. "Je moeten weten hoe je met de anderen naar de finish moet", gaat Steels verder. "Ook de kennis van het parcours is belangrijk. In de voorbereiding heeft Remco wel al grote stappen gezet. De lead-out voert hij al bijna tot de perfectie uit, maar zelf sprinten is natuurlijk nog iets anders."