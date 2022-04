Voorjaar gepasseerd? Deze leuke koersen wachten op ons in de meimaand

Het klassieke voorjaar zit erop, tijd voor nieuwe races, een nieuw blik renners en nog veel meer. Het blijft smikkelen en smullen, zoveel is duidelijk.

Wie dacht dat een en ander nu minder interessant zou gaan worden? Die heeft niet écht goed naar de kalender gekeken.

Want er is wel degelijk nog veel op komst, in de vorm van onder meer de Giro d'Italia van 6 tot 29 mei 2022. En er is veel meer.

Smikkelen en smullen

Zondag is er al een World Tour-koers in Frankfurt, met de Vierdaagse van Duinkerke, de Ronde van Hongarije, de Ronde van Noorwegen (mét Evenepoel) en de Boucles de la Mayenne staan er nog enkele leuke rittenkoersen op het programma.

Verder is er ook de Tro Bro Leon, Veenendaal-Veenendaal (21 mei) en de Port Classic (22 mei) en de maand afsluiten doen we met het Circuit de la Wallonie (26 mei) en de GP Marcel Kint (29 mei). Smikkelen en smullen dus.