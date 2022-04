Wie was nu de man van het voorjaar? Wuyts en Vanthourenhout op dezelfde lijn, Boonen wijkt af

Wie was de man van het voorjaar? Dat is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar de analisten én onze bondscoach doen het toch.

"Ik vind het een heel moeilijke vraag, maar als ik één naam naar voren moet schuiven is het Wout van Aert", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Vanwege zijn veelzijdigheid. Hij won de Omloop het Nieuwsblad, won in Parijs-Nice, reed een heel sterke E3 en stond op het podium in Roubaix én in Luik", klinkt het in Wuyts & Boonen.

Verschillende domeinen

Ook Tom Boonen vond het moeilijk: "Er zijn veel topwedstrijden geweest met heel veel verschillende winnaars. Ik ga uiteindelijk toch voor Van Baarle, omdat hij dominant was in mijn twee favoriete wedstrijden."

"Ik zeg ook Wout van Aert", aldus Michel Wuyts. "Hij heeft op drie verschillende domeinen uitgepakt, dan kan je die titel waardig dragen. Maar Pogacar was ook héél straf."