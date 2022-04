Parkhotel Valkenburg domineert eerste E3 Saxo Bank Classic met drie rensters in kopgroep van vier

De Nederlandse Femke Markus heeft de eerste E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen gewonnen.

In de finale van deze eerste editie had de ploeg van Femke Markus maar liefst drie rensters in een kopgroep van vier.

De Nederlandse Mischa Bredewold (Parkhotel-Valkenburg) en Nicole Steigenga (Team Coop) leken de juiste vlucht te kiezen op de Patersberg.

Bij het ingaan van de drie plaatselijke rondes leek hun voorsprong te smelten, maar Team Parkhotel-Valkenburg slaagde erin met Kirstie Van Haaften en Femke Markus nog twee pionnen voorin te krijgen.

In de slotronde kon niemand wegrijden. In de sprint was Markus de snelste, voor Steingenga, Bredewold en Van Haaften.