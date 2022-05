🎥 Bini-gekte: Biniam Girmay is opnieuw in Europa en dat zullen we geweten hebben

Is er een renner die op dit moment populairder is dan Biniam Girmay?

Na zijn fenomenale overwinning in Gent-Wevelgem werd Biniam Girmay nog meer op handen gedragen in zijn thuisland Eritrea. Hij besloot om even terug te keren naar zijn vrouw en kinderen om in mei terug te keren in competitie in Europa.

Als voorbereiding op de Giro die komende vrijdag van start zal gaan, stond Girmay aan de start van de Eschborn-Frankfurt. En dat zullen de mensen in Eschborn en Frankfurt geweten hebben want de Afrikaanse renner mocht op heel wat steun rekenen:

📍 Frankfurt, Germany



Unbelievable support for @GrmayeBiniam 🇪🇷 on the #radklassiker 😍



ጽቡቅ ዕድል ን ቢኒ ኣንበሳ pic.twitter.com/qP5hl15e9R May 1, 2022

#Radklassiker 🇩🇪



The fantastic support for our team in Frankfurt pushes our riders today 👊🏼



They pass the penultimate climb in front of the bunch pic.twitter.com/H8kTK0yZmt — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 1, 2022

#Radklassiker 🇩🇪



IWG covers the final climb in front of the peloton!



🏁 41km pic.twitter.com/V551UGyhQq — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 1, 2022