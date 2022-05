Bastianelli pakt eindzege in Luxemburgse driedaagse, slotrit voor Amerikaanse

De Italiaanse Marta Bastianelli heeft het Ceratizit Festival Elsy Jacobs op haar naam geschreven. De renster van UAE won zaterdag de openingsetappe en werd zondag tweede in de slotetappe.

Net zoals gisteren werden de dames over grillige Luxemburgse wegen gestuurd, ideaal voor de aanvalslustigen met veel power in de benen en nagenoeg onmogelijk om een achtervolging op poten te zetten.

Na de overwinning van Bastianelli gisteren was het uitkijken wat SD Worx zou doen met thuisrijdster Christine Majerus en Demi Vollering in de slotetappe van zondag maar de winnaar van de slotetappe was de Amerikaanse Veronica Ewers van EF Educatiion; Voor de 27-jarige renster de eerste zege in haar carrière.

Bastianelli sprintte in de achtervolgende groep naar de tweede plaats en stelde zo haar eindzege veilig. Ewers eindigt op plaats twee, Silvia Persico op plek 3.