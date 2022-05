Bondscoach Vanthourenhout over Wout en Remco: "Er stond verzoeningsgesprek gepland in januari, maar ..."

Op 18 (tijdrit) en 25 (wegrit) september is er het WK wielrennen in Wollongong, Australië. Sven Vanthourenhout beseft dat hij dan Wout van Aert én Remco Evenepoel nodig zal hebben.

De selectie maken zal ook dit seizoen voor bondscoach Sven Vanthourenhout niet makkelijk worden, want de Belgen zijn prima in vorm.

Dit jaar zullen er met van Aert en Evenepoel (minstens) twee kopmannen zijn. Rest de vraag: kunnen die twee ondertussen al door dezelfde deur na het WK in Leuven?

Koffie

"Dat er wrijving was, is een feit, maar beiden hebben er veel uit geleerd", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws. "Ze sturen elkaar berichten, het zijn beiden geen bellers."

"Het verzoeningsgesprek bij een kofftietje was gepland in januari tijdens de ploegstages in Spanje, maar na twee dagen werd de stage van Jumbo-Visma ontbonden door een coronageval en kon die afspraak niet doorgaan.”