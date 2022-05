Lefevere eerlijk: "Soms weet je niet of je champagne ontkurkt om te vieren of verdriet te verdrinken"

Het waren woelige weken voor Quick-Step en Patrick Lefevere, zoveel is duidelijk. De sterke man is daar nu ook erg eerlijk over geweest.

"De sfeer op het feestje na de zege van Remco Evenepoel in Luik was dubbel", aldus Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Confronterend

"Enerzijds was er de schitterende overwinning van Remco, die zoveel goedmaakt en zoveel mensen de mond snoerde. Maar je denkt ook aan de twee renners die zwaar geblesseerd worden overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals."

"Het is confronterend. Het is ongemakkelijk om met champagne in de hand te staan terwijl de ouders en vriendin van Ilan Van Wilder er zijn. Soms weet je niet of je champagne ontkurkt om te vieren of om je verdriet te verdrinken."