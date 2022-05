Rohan Dennis strijdend ten onder in Romandië: "Had niets meer in de benen"

Hij hield gisteren nog goed stand in een lastige bergrit in de Ronde van Romandië maar in de afsluitende klimtijdrit ging Rohan Dennis dan toch kopje onder.

Dennis kwam als 22e over de streep op 2 minuten en 12 seconden van dag- en eindwinnaar Aleksandr Vlasov. "Ik had echt niets meer in de benen in het laatste gedeelte van de klim", klinkt het bij Rohan Dennis.

"Het was een gevecht, elke dag en dat heeft zijn tol geëist vandaag. Mijn teamgenoten gaven me veel steun, het is enorm jammer dat ik het niet kon afmaken", analyseert de Australiër van Jumbo-Visma.

Ploegleider Merijn Zeeman neemt zijn renner alvast niets kwalijk. "Rohan heeft alles gegeven, Steven en Sepp hebben een goede tijdrit gereden. Een klimtijdrit is een eerlijk gevecht en Rohan kon niet harder. Jammer, want we hadden gehoopt dat hij het kon houden. Maar als ploeg hebben we een sterke week achter de rug en eindigen we met twee renners in de top tien", aldus Zeeman.