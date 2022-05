Sam Bennett pakt in Frankfurt eerste overwinning van het seizoen

Sam Bennett heeft nog eens victorie kunnen kraaien. De Ierse sprinter van Bora-Hansgrohe haalde het voor Gaviria en Kristoff in de Eschborn-Frankfurt.

De Eschborn-Frankfurt is de traditionele eendagswedstrijd in Duitsland die gereden wordt op 1 mei. Ondanks een lastige openingsfase eindigt de wedstrijd nagenoeg altijd in een massasprint. Vorig jaar waren de bloemen voor Jasper Philipsen.

Na de laatste hindernis van het parcours denderde het peloton naar de finish in Frankfurt. Vooral de troepen van Intermarché waren nadrukkelijk aanwezig al was het maar de vraag of ze dat voor Kristoff en sensatie Girmay deden.

In de laatste rechte lijn trok Van Poppel de sprint aan voor Bennett en de Ier maakte het af. Kristoff probeerde nog uit het wiel te komen maar kwam niet voorbij de Ier. Ook Gaviria eindigde nog op het podium.

Ook de Belgen waren goed vertegenwoordigd in de top 10. Teuns werd 6e, De Lie 7e en Allegaert 10e. Titelverdediger Philipsen zat goed gepositioneerd tot in de laatste bocht.