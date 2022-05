🎥 Zo kan het dus ook: renner zoeft collega's bergop voorbij terwijl hij aan de ploegwagen hangt

Hoe steek je veel renners bergop voorbij zonder te veel inspanningen? Door aan de ploegwagen te hangen. Bij Burgos-BH kennen ze er wel iets van.

De 38-jarige Daniel Navarro, die eerder voor gerenommeerde teams als Astana, Saxo Bank, Cofidis, Katyusha en Israel Start-Up Nation reed, komt sinds 2021 uit voor Burgos-BH. De Spanjaard deed de voorbije drie dagen mee aan de Ronde van Asturië en eindigde twaalfde in het klassement.

Om een zo goed mogelijke plek in het klassement te verwerven, kon hij wel op wat hulp van het team rekenen. Lettelijk. Op sociale media zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe Navarro op de slotbeklimming in de latste rit aan de ploegwagen hangt.

@vueltasturias @UCI_cycling que os parece que el corredor Dani Navarro del @BurgosBH suba hoy remolcado la cota a 2 de meta para acabar en la 21ª posicion? Imagino que se le podrá sancionar o descalificar por esto pic.twitter.com/caw15Sm4Dk — Zuhaitz Elejalde (@zuhaitze) May 1, 2022

Niet heel eventjes, maar geruime tijd en nog belangrijker: zo steekt hij tal van renners voorbij op de beklimming zonder ook maar één trap te veel te moeten geven. Die renners zien Navarro en het staflid van Burgos-BH dat in de wagen aan het stuur zit voorbij zoeven.