Belg liet zich opmerken met erg consistente prestaties in Romandië: "Wilde top-10, maar ben hier heel blij mee"

Aan de regelmaat zal het zeker niet gelegen hebben. En dus mag het eindresultaat er ook meer dan wezen voor een renner van Lotto-Soudal in een World Tour-koers.

Steff Cras reed een prima ronde van Romandië. In de slottijdrit werd hij vijftiende, net niet voldoende om zijn plekje in de top-10 in het eindklassement vast te houden.

Met een 9e, 13e, 14e en 25e plaats toonde hij zich de hele week consistent - enkel de openingstijdrit viel ietwat tegen.

"Ik wilde zo dicht mogelijk eindigen in het eindklassement. Vooraf had ik gehoopt op de top-10, maar ik kan tevreden terugblikken na deze 11e plaats", aldus Cras in een reactie.