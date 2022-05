Collega-Tourwinnaar vergelijkt situatie Bernal met Froome en pleit voor voorbehoud: "Omgaan met verwachtingen"

Positieve signalen komen naar buiten over de progressie bij Bernal. In tegenstelling tot Froome, die na een zware val nooit meer zijn niveau haalde, mag Bernal wel nog dromen om te strijden in de grote ronden.

Tenminste, zo lijkt het. Geraint Thomas is in een gesprek met VeloNews voorzichtig. De Welshman maakt meteen de vergelijking met Froome. "Bernals huidig niveau is ongelooflijk. Bij Froome was het een vreselijk ongeval en een lange weg terug. Toen hij terugkwam en wilde verbeteren, vergat iedereen hoe erg de blessure was en het kan hetzelfde zijn met Egan."

AVERIJ NIET ONDERSCHATTEN

Uiteraard is het positief dat Bernal al staat waar hij staat, na zijn zware botsing tegen een vrachtwagen op training in januari. "Het is geweldig dat hij al zo verbeterd is, maar dat doet de averij die hij opliep onderschatten. Ik ben zeker dat hij een goed team rond zich heeft om om te gaan met de verwachtingen, zodat hij terugkomt op het juiste moment. Het is al geweldig om te zien wat hij aan het doen is."

Het is vooral zaak om zichzelf niet te veel druk op te leggen. "Hij wil op zijn best zijn, zoals alle topatleten. Je wil altijd maar pushen, maar je hebt mensen nodig die je kunnen kalm houden. Zodat je het op de juiste manier doet en later geen problemen kent. Ik ben zeker dat het team rond hem dat weet."