Goudhaantje Arnaud De Lie laat top 10 optekenen bij Lotto: "Misschien had betere uitslag mogelijk geweest"

Goudhaantje Arnaud De Lie is dit jaar één van de lichtpunten bij Lotto. Een top 10 leek het maximale voorbije zondag. Of niet?

"Het was mijn eerste koers nadat ik een beetje rust nam", heeft De Lie het over zijn prestatie in Eschborn-Frankfurt. "Ik voelde echt dat ik wedstrijdritme miste. Het was een lastige dag, maar ik had goede benen en ik kon rekenen op de ploeg om me na de klimmetjes opnieuw vooraan te brengen."

NIET VEEL ENERGIE OVER

Het was dus werken om in goede positie te geraken. "In de finale was het moeilijk om de wielen van Maxim Van Gils en Reinardt Janse van Rensburg te volgen, want ik had niet veel energie meer over. Ik kon wel nog de zevende plek behalen, maar misschien had een betere uitslag nog wel mogelijk geweest."

Veel zin heeft het niet om daarover te piekeren. Uiteindelijk is de balans na deze eendagskoers behoorlijk positief. "Al bij al ben ik blij met mijn terugkeer naar de koers en ik kijk nu uit naar de Vierdaagse van Duinkerke", besluit De Lie.