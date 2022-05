Opnieuw een podium voor Intermarché-Wanty-Gobert: "Girmay heeft me in de laatste hectometers geholpen"

Er komt geen einde aan de reeks mooie resultaten voor Intermarché-Wanty-Gobert. Nu Girmay ook weer aan het koersen is, stijgen de kansen enkel. Die trok zondag de spurt aan voor Kristoff.

In Eschborn-Frankfurt spurtte Alexander Kristoff naar een podiumplaats. "Het is spijtig dat ik het team niet met een overwinning kon belonen, want mijn ploeggenoten hebben heel goed werk geleverd. We hadden ons heel goed voorbereid op verschillende scenario’s, want met ons sterk team konden we zowel op de hellingen als in de sprint verschillende pionnen naar voor schuiven."

Het was dus uitkijken hoe het juist zou verlopen. "Ik werd de hele dag goed omringd, voelde me goed en kwam bergop nooit in de problemen. Na de laatste beklimming beslisten we dan ook in samenspraak om alles op de sprint te zetten."

VERDIENDE WINNAAR

De naar Europa teruggekeerde Girmay trok de sprint aan voor Kristoff. "Biniam Girmay heeft me in de laatste hectometers geholpen, maar Bennett was moeilijk te verslaan vandaag en ik eindigde derde in de slipstream van een verdiende winnaar. Ik ben tevreden met deze derde plaats."