Wint Girmay straks in Giro? "Het opnemen tegen kampioenen als Van der Poel, maar even goed als in Gent-Wevelgem"

Biniam Girmay heeft een volgend groot doel: een Giro-rit winnen, liefst in Hongarije. Van der Poel heeft die driedaagse ook aangekaart: krijgen we daar een clash tussen die twee kanjers?

De Afrikaanse fans van Girmay zorgden voor dolle taferelen aan de ploegbus van Intermarché-Wanty-Gobert in Frankfurt. "Het is leuk om te zien, maar in Eritrea was het nog een pak intenser", geeft Girmay aan in Het Laatste Nieuws. "Toen ik eind maart voet aan grond zette, was het daar drie dagen feest. De scholen gaven de leerlingen zelfs vrijaf om mij te verwelkomen."

“BINI BINI BINI”



Look at the love for @GrmayeBiniam 🇪🇷 here in Frankfurt 😍 pic.twitter.com/5egZPuWeUb — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 1, 2022

Zijn prestaties in de wielerwedstrijden worden nauwlettend in de gaten gehouden. "In Eritrea wordt de koers goed gevolgd, maar vooral de grote ronden zijn er populair. Ze verwachten dat ik de eerste renner van Eritrea word die een etappe in een grote ronde wint."

Dat is dus de opdracht wanneer binnen enkele dagen de Giro begint: een rit winnen en liefst nog de roze trui dragen ook. "Gemakkeliijk wordt dat niet, ik moet het opnemen tegen grote kampioenen zoals Mathieu van der Poel, maar ik voel mij minstens even goed als in Gent-Wevelgem."