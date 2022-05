Alpecin-Fenix stuurt twee Belgen mee als ploegmaats van Van der Poel: "Lijkt erop dat Mathieu klaar is voor Giro"

Daar zijn twee Belgen bij: Dries De Bondt en Senne Leysen. Met Oscar Riesebeek krijgt Van der Poel ook een landgenoot als ploegmaat mee. Riesebeek werd vorig jaar tweede in de Girorit die door Victor Campenaerts gewonnen werd.

De twee Italianen Jakub Mareczko en Stefano Oldani, de Oostenrijker Tobias Bayer en de Duitser Alexander Krieger vervolledigen de selectie van Alpecin-Fenix voor de Ronde van Italië. Deze namen staan vrijdag allen aan de Grande Partenza.

De organisatie van de Giro liet Mathieu van der Poel in een filmpje al eens wat vragen beantwoorden. "Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel klaar is voor de Giro", schrijven ze bij Alpecin-Fenix bij hun retweet van de video.

Looks like @mathieuvdpoel is ready for the #Giro 🤌😉 https://t.co/Gv5nBC2Tj6