Gerben Thijssen blij na vertrek bij Lotto Soudal: "Mijn cijfers bewijzen dat"

Na vier jaar Lotto Soudal trok Gerben Thijssen naar Intermarché-Wanty-Gobert.

Onze landgenoot heeft er zijn eerste maanden bij zijn nieuwe ploeg op zitten en die lijken hem zeer goed bevallen te zijn.

“Ik heb de voorbije maanden veel geleerd”, vertelt Thijssen bij Het Belang van Limburg. “Ik voel ook dat ik als renner sterker ben geworden. Mijn cijfers bewijzen dat. Mijn vermogenswaarden waren nooit beter dan nu. Ik voel ook veel vertrouwen van de ploegleiding. Dat wil ik niet beschamen. Ik ben ervan overtuigd dat de trein vertrokken kan zijn eens ik die ene uitschieter kan maken.”

Thijssen mikt op het Belgisch kampioenschap, maar ook op de Vuelta waar hij zich in 2020 meer dan liet zien. “Met een mix van mooie koersen, een rustperiode en een hoogtestage bouw ik op naar de Vuelta. Ik heb er zin in en trap mijn tweede seizoensdeel met vertrouwen af. De tijd om te oogsten is aangebroken.”