Oliver Naesen over rampzalig voorjaar: "Had evengoed podium gereden in Parijs-Roubaix"

De voorbije twee jaar waren voor Oliver Naesen geen pretje. Ook het voorjaar bracht niet veel beterschap.

Oliver Naesen had de voorbije twee jaar wellicht totaal anders voorgesteld. “Natuurlijk ben ik niet trots op wat ik gepresteerd heb, maar het hangt allemaal van details af”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Word ik niet ziek na Parijs-Nice, dan spreken we over een totaal ander voorjaar.”

“Daarna was er die zware valpartij in Waregem, net op het moment dat ik opnieuw goed aan het koersen was. Ach, als je in het voorjaar iets serieus aan de hand hebt, kan je die kloof niet meer dichtrijden. Da's ambetant. Klote.”

Ook Parijs-Roubaix werd er eentje om snel te vergeten. “Mijn Roubaix was er een vol ellende. Ik brak mijn wiel op dezelfde plaats als Wout van Aert in het Bos. Achteraf keek ik eens op Strava: het peloton deed twee en een halve minuut over die strook, ik bijna zes minuten. Ik raakte ongelofelijk ver achterop. Toch kwam ik nog terug.”

“Het moment dat het in Orchies scheurde, was ik mee met de groep van Van Aert, maar toen reed ik vooraan lek, brak mijn voorwiel en ging ik over de kop op een strookje dat je normaal in veertig seconden afhaspelt. Ik stond er vijf minuten. Met deze benen kon ik evengoed het podium hebben gereden, maar ik werd 54ste...”