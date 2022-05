RCS heeft plannen voor Milaan-San Remo voor vrouwen in 2023

RCS heeft plannen om volgend jaar een Milaan-San Remo voor vrouwen te organiseren. "Het zou op dezelfde dag zijn als voor de mannen", klinkt het bij Velonews. Ook wil RCS samenwerken met de Italiaanse wielerfederatie over de organisatie van de Giro Donne.

RCS organiseert op dit moment 1 eendagskoers bij de vrouwen. Dat is de Strade Bianche. Op dit moment zijn ze druk aan het werk om voor de vrouwen een Milaan-San Remo te organiseren. Dat meldt Velonews

"Er moet ook een lentemonument zijn voor vrouwen", stelt RCS. "We willen de koers voor vrouwen op dezelfde dag organiseren als de mannen. Natuurlijk gaat het niet over dezelfde afstand gaan."

GIRO D'ITALIA DONNE

Daarnaast liet RCS ook weten dat ze aan het onderhandelen zijn met de Italiaanse wielerfederatie. Die federatie organiseert de Ronde van Italië voor vrouwen.

"We zouden zelf een Giro Donne kunnen organiseren", zegt RCS. "Maar we gaan in elkaars vaarwater komen te liggen en het gaat ook te lang duren tot dat onze koers dan op World Tourniveau is. We hopen volgende maand op een doorbraak."