Nikolas Maes vindt het manoeuvre van Sam Welsford moedwillig

Nikolas Maes is niet te spreken over de val van Arnaud de Lie in de 1e rit van de Vierdaagse van Duinkerke. Dat zei hij aan Het Nieuwsblad. De ploegleider van Lotto Soudal diende een klacht en Sam Welsford werd daarop gedeclasseerd.

Een tumultueuze massasprint was het in de 1e etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Sam Welsford week af van zijn lijn en Arnaud de Lie kon geen kanten meer op en kwam ten val. Ploegleider Nikolas Maes reageerde bij Het Nieuwsblad woedend en zei dat ze meteen een klacht hebben ingediend. Ze kregen meteen gehoor en Welsford werd gedeclasseerd. Maes vindt dat het manoeuvre van Welsford moedwillig was. Ook zegt hij dat je iemand in de sprint moet laten passeren, als die sneller is, en dat je die renner dus niet tegenhoudt.