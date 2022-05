🎥 Arvid de Kleijn wint tumultueuze massasprint in de 1e rit van de Vierdaagse van Duinkerke na declassering Sam Welsford

Arvid de Kleijn heeft de 1e rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij werd gekozen als winnaar na de declassering van Sam Welsford, die als 1e tot winnaar werd uitgeroepen. In de massasprint was er een zware valpartij met Arnaud de Lie. De Kleijn is ook de 1e leider

De 1e etappe vertrok vanuit Duinkerke, om 161 km verder aan te komen in Aniche. Onderweg waren er 3 klimmetjes met de Mont de Boeschepe, de Mont des Cats en Mons-en-Pévèle. Op het einde waren er nog 2 plaatselijke ronden.

Na 12 km kozen 3 renners het hazenpad: Cyril Barthe, Evaldas Siskevicius en Milan Fretin. Ze kregen een maximale voorsprong van 2 minuten. Onder meer door Lotto Soudal werden de vluchters ruim 70 km verder weer gegrepen.

STERKE GILBERT

Wat volgde was een onrustige periode in het peloton met verschillende aanvallen en een sterke zijwind. Op ruim 40 km van het einde slaagden Gijs Van Hoecke, Lionel Taminiaux en Alex Colman er toch om zich van het peloton los te rukken. Hun maximale voorsprong was bijna 50 seconden. Beetje bij beetje kwam het peloton korter met onder meer een sterke Philippe Gilbert.

Op 3 km van de meet was ook de laatste vluchter gegrepen en de uiteindelijke massaspurt was tumultueus. Arnaud de Lie wou tussen 2 renners door, maar werd in de sandwich genomen en kwam op de streep ten val. Sam Welsford kwam als 1e over de streep, maar werd later gedeclasseerd. Arvid de Kleijn is de winnaar van de etappe en ook de eerste leider.