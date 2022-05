Wout van Aert en de Tour de France: "Dat zou jammer zijn voor de wielerfan én hemzelf"

Dat Wout van Aert van vele markten thuis is, daar twijfelt niemand aan. Ook Alberto Contador kijkt met verbazing naar onze landgenoot.

“Wout is een fenomeen. Ik heb enorm veel bewondering voor hem”, zegt Alberto Contador aan Sporza.

“Hij won in de Tour van vorig jaar een tijdrit, de Ventoux-rit en op de Champs-Elysées. In december en januari verzorgt hij de show in het veldrijden, in april rijdt hij kasseimonumenten. Van Aert zorgt altijd voor spektakel.”

Mocht Wout van Aert zijn zinnen zetten op eindwinst in de Tour de France, dan vreest Contador dat de wielersport daarvan de grote verliezer wordt, zelfs als Van Aert de Tour zou winnen.

“Door zijn veelzijdigheid is Van Aert een attractieve renner. Maar als hij mikt op een eindklassement in de Tour, zal hij minder spektakel brengen. Dat zou niet enkel jammer zijn voor de wielerfan, maar ook voor hemzelf.”