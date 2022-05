Alberto Contador blijft bezige bij in wielerland: "Anders koersen dan vorige generaties"

Vijf jaar is het ondertussen dat Alberto Contador het wielrennen liet voor wat het was.

Met twee zeges in de Tour, drie in de Vuelta en ook twee in de Giro is Contador haast een levende legende in de wielerwereld. Maar ook na zijn pensioen zit hij niet stil. “Ik heb mijn eigen profploeg Eolo-Kometa, mijn eigen wielermerk Aurum en ik ben commentator op Eurosport”, vertelt hij aan Sporza.

Hij geniet enorm van het huidige wielrennen dat gedomineerd wordt door enkele indrukwekkende renners. “De demonstratie van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik was geweldig. Ik geniet ook van Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe. Ze zijn getalenteerd, strijdlustig en willen anders koersen dan de vorige generaties.”

“Het maakt niet uit of het nu om een Spaanse renner gaat, een Italiaan, een Fransman, een Belg of een Nederlander. Als wielerfan kan je niet anders dan genieten van deze toprenners.”