Michel Wuyts verwacht veel van Belg in Giro: "Kan een paar keer aan zichzelf denken"

Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start. Enkele landgenoten mikken op minstens een ritzege.

De Belgen beginnen met de nodige ambities aan de Ronde van Italië. Zo willen Mauri Vansevenant, Edward Theuns en Thomas De Gendt mee strijden voor een ritzege.

Analist Michel Wuyts denkt vooral aan Mauri Vansevenant om bloemen te pakken. “Ik hoop dat Vansevenant een vrije rol krijgt, maar dat denk ik wel”, zegt Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

De situatie is immers anders dan anders voor de West-Vlaming. “Hij heeft tot nu toe vooral in dienst gereden van Evenepoel. Hij kan in deze Giro een paar keer aan zichzelf denken en kan zo zijn immense talent etaleren.”