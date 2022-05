Renner is zeker van zichzelf: "Beklim cols sneller dan Lance Armstrong"

De familienaam Martin doet in wielermiddens meteen denken aan de gestopte Duitser Tony Martin.

Maar in het peloton rijdt ook de 28-jarige Fransman Guillaume Martin mee. De voorbije jaren reed hij zich telkens in de top van grote rondes.

Hij wil zich in zijn eerste Giro dan ook meteen laten zien. “Mijn niveau stijgt met hetzelfde tempo als de beste renners uit het peloton”, vertelt hij aan de Franse sportkrant L’Equipe.

“Als je kijkt naar de klimtijden, dan beklim ik sommige cols sneller dan Lance Armstrong in zijn tijd. Ik rijd niet vaak op de voorgrond, maar ik maak wel de nodige progressie. Het verschil tussen de grootsten en de rest is kleiner. Op 21-jarige leeftijd won Tadej Pogacar de Tour, ik was op die leeftijd nog amateur. Pas als Pogacar nóg beter wordt dan dat hij nu al is, wordt het een probleem