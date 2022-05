Zijn ploeg hoopt op heropstanding Sagan: "Als zaken lopen zoals ze moeten lopen, zal Peter weer hoog niveau halen"

Dat het voorlopig niet het jaar van Peter Sagan is, is een understatement. Volgt een heropstanding in de Tour? Daar hoopt zijn ploeg alvast op.

Bij TotalEnergies zoeken ze naar een verklaring voor de fysieke problemen die Sagan dit jaar kende. Ploegdokter Louis Noisette vraagt zich bij Ouest-France af of er lange tijd naweeën zijn geweest van het oplopen van een coronabesmetting. "Een lange Covid? Dat is een mogelijke piste. Je moet de tijd nemen. Als de zaken lopen zoals ze moeten lopen, zal Peter opnieuw een heel goed niveau kunnen halen." Dat zouden ze zeker en vast toejuichen, want voor TotalEnergies is de Tour uiteraard enorm belangrijk en het heeft Sagan ook niet voor niets in huis gehaald. "Wat nu nodig is, is dat Sagan terugkeert in goede vorm", aldus Jean-Réné Bernaudeau. MOGELIJKE DEELNAME AAN RONDE VAN ZWITSERLAND Dan zou Sagan ook nog voor de Tour wat wedstrijdritme kunnen opdoen. "Als dat zo is, kunnen we de Ronde van Zwitserland aan zijn programma toevoegen, voor hij aan de start komt van de Tour de France."