Biniam Girmay trekt met twee concrete doelstellingen naar de Giro

Biniam Girmay trekt met heel veel ambitie naar de Giro d'Italia die morgen van start gaat.

De winnaar van Gent-Wevelgem is sinds eind april terug in het land om zijn koersseizoen verder te zetten. In de Giro heeft hij specifieke doelen.

Een eerste opdracht is duidelijk. “Ik mik op ritwinst”, zegt Girmay die graag al in de eerste rit wil toeslaan als sprinter nummer één van Intermarché.

“Ik heb vanmorgen de finale verkend. Het is steil, maar minder zwaar dan ik had gedacht. Ik verwacht toch wel dat enkele pure sprinters dit ook kunnen overleven. Het wordt alleszins een mooie strijd, meerdere renners kunnen hier uit de voeten.”

Maar ook de puntentrui is een doel op zich. “Waarom niet? Als ik een rit win, en dat is het eerste doel, kunnen we daarna wel zien hoe het verder loopt. Hoe dan ook, een rit winnen zou speciaal zijn, voor elke Afrikaanse renner eigenlijk. De grote rondes zijn echt het meest bekend bij ons en dan nog eens de Giro, het zou echt bijzonder zijn om hier te winnen.”