De transformatie van Remco Evenepoel: "Ik ben een beetje een ander type renner geworden, maar niet helemaal"

Wie hem goed in de gaten heeft gehouden, heeft een zekere transformatie bij Remco Evenepoel vastgesteld. Dat leidde tot zijn zege in Luik en zorgt er voor dat Remco mag mikken op een sterk najaar.

Het was zelfs met het blote oog zichtbaar: de brede dijen van Evenepoel maakten indruk sinds begin dit jaar. Het is allemaal terug te brengen tot die onfortuinlijke dag in 2020. "Na mijn val in de Ronde van Lombardije moest ik weer spieren bijkweken. Er werd mij gezegd dat die spieren wel zouden terugkomen. Het was een ander type spieren dat ik nadien heb gekweekt."

Ik zal altijd mijn tijdrit en mijn uithouding nodig hebben - Remco Evenepoel

Dat maakt dat Evenepoel een zekere verandering heeft doorgemaakt. "Ik ben dus een beetje een ander type renner geworden, maar niet helemaal. Ik zal altijd mijn tijdritcapaciteiten en mijn uithouding nodig hebben", benadrukt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl tegelijkertijd.

Het was een combinatie van zijn verschillende kwaliteiten die hem op weg zetten naar zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. "Als je kijkt naar de manier waarop ik op La Redoute wegrijd, kan je wel stellen dat ik iets explosiever geworden ben."