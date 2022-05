OFFICIEEL: Nederlans talent Shirin van Anrooij verlengt bij veldritploeg Baloise-Trek én wegploeg Trek-Segafredo

Het Nederlandse talent Shirin van Anrooij blijven we in het veld én op de weg aan het werk zien. De contractverlenging die ze heeft ondertekend, zorgt daarvoor.

De naam van Shirin van Anrooij doet zeker bij veldritfans een belletje rinkelen: ze is een voormalig wereldkampioene bij de junioren en werd vorig jaar vijfde op het Nederlands Kampioenschap bij de elite. De nog maar 20-jarige renster rijdt in het veld voor Baloise-Trek Lions en op de weg voor Trek-Segafredo. Ze heeft een nieuw contract getekend waarin ze zich verbindt om dat te blijven doen tot 2025.

"De mogelijkheid om de combinatie te maken met Baloise-Trek is een belangrijke factor voor mij", benadrukt Van Anrooij. "Ik geniet er echt van om beide disciplines te combineren en ik denk dat dat een betere wielrenster van mij maakt. Ik heb nog altijd zo veel te leren en deze omgeving geeft me de kans om me te ontwikkelen als renster."

POTENTIEEL IN KLASSIEKE WEGKOERSEN

Ook op de weg heeft ze zeker potentieel, bewees ze met toptwintignoterenin de Amstel, Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Het voor het eerst rijden van de klassiekers ging veel beter dan verwacht. Ik hoop dat we mijn sterke punten meer en meer gaan ontdekken de volgende jaren en echt naar specifieke koersen toewerken, zodat ik zo een betere renster kan worden."