Thomas De Gendt wikt en weegt de kansen van zijn kopman

De Giro 2022 zou wel eens interessant kunnen worden, met de Grande Partenza in Boedapest om te beginnen.

Krijgen we in de eerste etappe een sprint met de echte sprinters, of gaan zij niet overleven in de oplopende laatste kilometers?

Ewan? Kantje boord

Thomas De Gendt laat bij Sporza alvast zijn licht schijnen op de kansen van Caleb Ewan: "Hij gaat heel goed moeten zijn om te kunnen winnen."

"Het wordt kantje boord voor Caleb Ewan in de eerste rit. Als er niet van bij de voet wordt aangevallen, dan kan hij misschien overleven. Maar ik denk niet dat wij zullen rijden voor een sprint, we zullen wel kijken of hij overleeft."