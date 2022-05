3 renners van Jumbo-Visma moeten voor een goed klassement zorgen in de Giro: "Maar we plakken er geen plaatsen op"

Jumbo-Visma trekt met 3 man naar de Giro om een goed klassement te rijden. "Het is moeilijk om in te schatten", zegt Addy Engels, ploegleider bij de Nederlandse formatie in deze Giro.

Bij Jumbo-Visma staan voor deze Giro Tom Dumoulin, Tobias Foss en Sam Oomen aan de start. Dat zijn 3 renners waarmee ze mikken op een goed klassement.

"Maar we hebben daar geen specifieke plaats opgeplakt", zegt ploegleider Addy Engels. "Als we straks in Verona vaststellen dat alles goed verlopen is, zal ik tevreden zijn. Onafhankelijk van de plaats die ze dan in het klassement hebben."

De anderen in de selectie zullen de 3 klassementsrenners bijstaan. Daar is er ook ruimte voor dagsucces. "Dat kan zowel via een tijdrit, als via ontsnappingen", zegt Engels. "We hebben goede tijdrijders in onze selectie zitten en we hebben vorig jaar al bewezen dat we via de ontsnappingen ook kunnen zorgen voor een goed eindklassement."