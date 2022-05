Caleb Ewan laat zich uit over de kansen van Mathieu van der Poel op de puntentrui in de Giro

Met ook een Van der Poel aan de start belooft de strijd om de puntentrui interessant te worden. Ewan zal er al zeker geen doel van maken, maar is wel goed geplaatst om de kansen van Van der Poel in te schatten.

Met reeds vier deelnames achter zijn naam weet Caleb Ewan immers wel hoe het in de Giro in mekaar steekt. Zelf ambieert de snelle man van Lotto Soudal de puntentrui niet, want de Australiër is niet van plan om de Giro uit te rijden. Van der Poel wil wel uitrijden, maar zegt van het puntenklassement geen hoofddoel te maken.

© photonews

Maakt iemand als Van der Poel kans op de maglia ciclamino? Wielerkrant vroeg het aan Ewan op zijn persbabbel. "Ja, ik denk van wel. Er zijn veel sprints die vrij moeilijk zijn. Er zijn niet zo veel kansen voor de pure sprinters. Er zijn wel wat kansen voor renners als hem, renners die snel zijn en ook goed kunnen klimmen."

1STE RIT KAN AL VOOR GROOT VERSCHIL ZORGEN

Zo'n kans dient zich al heel snel aan ini de Giro. "Neem nu de aankomst van de eerste etappe: er zijn niet veel sprinters die daar punten zullen scoren. En Van der Poel kan dan weer voor het maximum van de punten gaan", merkt Ewan op.

Tel al die factoren bij mekaar op en dan is een duidelijke conclusie een feit. "Het is zeker mogelijk dat hij zich mengt om de strijd om de puntentrui", zegt Ewan over Van der Poel.