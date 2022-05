10 jaar na het Giropodium van Thomas De Gendt: "Een hoogtepunt waar ik vandaag niet meer tot in staat ben"

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Thomas De Gendt 3e eindigde in de Giro. In Het NIeuwsblad komt hij nog eens terug op die bewuste Giro.

10 jaar geleden stond België opeens op zijn kop. Thomas De Gendt was 3e geëindigd in de Giro. Dat dankzij een overwinning op de Stelvio op de voorlaatste dag en een goede tijdrit een dag later. In Het Nieuwsblad komt hij nog eens terug op die derde plaats.

Het podium in die Giro van 2012 is zonder twijfel een hoogtepunt voor zijn carrière volgens De Gendt. Het was ook zonder specifieke voorbereiding. Maar hij weet dat hij dat nooit meer zal herhalen.

VOLUIT GAAN

Vanaf 2014 had hij geen klassementsambities meer. Dat komt omdat hij een rustigere carrière wou. De Gendt zag snel de stress die een klassementsrenner heeft. Ook alle voorbereidingen voor dat specifieke moment konden om zeep zijn door een val of een slechte dag.

Ook dat je krachten moet sparen vindt De Gendt niet zo aangenaam. Hij wil liever voluit zijn kansen gaan bij een goede dag en krachten sparen tijdens een slechte dag.