🎥 Bekijk hier nog eens hoe Mathieu van der Poel zijn roze trui redde en de ritzege naar Simon Yates ging

Mathieu van der Poel en Simon Yates leverden beiden knalprestaties: de ene redde zijn roze trui, de andere knalde naar ritwinst op dag 2 van de Giro.

Mathieu van der Poel ging weer heel erg diep, om de roze trui te kunnen behouden deze keer. Dat lukte hem ook in de tijdrit in Boedapest. Wel moest de Nederlander van Alpecin-Fenix drie seconden toegeven op Simon Yates. Herbeleef het hieronder nog eens via dit filmpje van Discovery+ discovery+ (discoveryplus.com)