🎥 Mark Cavendish maakt het af voor Quick-Step-Alpha Vinyl: "De kop is er af"

Mark Cavendish won de derde etappe in de Giro d'Italia en het plannetje van Quick-Step-Alpha Vinyl werkte perfect.

Zestien stuks, zoveel ritzeges heeft Mark Cavendish in de Giro d’Italia bij elkaar gereden. Daar was hij duidelijk heel blij mee, zo vertelde hij in het flashinterview.

“Ik kwam naar hier om te sprinten, we wilden ons tonen in de eerste sprintetappe en we pakken meteen de zege. Ongelooflijk”, reageerde Cavendish.

“Hoe we hier naar toegeleefd hebben en hoe we de etappe hebben aangepakt was echt bijzonder. We zijn hier met een halve klimmers- en een halve sprintersploeg. Die jongens van de sprint zijn zo toegewijd: Ballerini, Bert (Van Lerberghe) en Morky (Morkov).”

“Balé bracht ons naar die rotonde, Van Lerberghe deed een lange beurt en Morky bleef super cool in het slot. Ja, ik moest al van ver aanzetten, van op 300 meter of zo, maar gelukkig kon ik het houden. Het was lastig, maar ik win. Super, de kop is er af.”

