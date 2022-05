Canadese van Valcar-Travel&Service triomfeert in GP Eibar, podiumplek voor Mavi García

De vrouwen reden ook op deze zondag een eendagskoers met de GP Eibar. Mavi García was daar één van de favorieten, maar moest genoegen nemen met een podiumplek.

In de wedstrijd van en naar Eibar van 111 kilometers bleven na een laatste klim nog zes rensters over vooraan. Vier van hen zouden uiteindelijk ook echt spurten voor de overwinning. Bij Valcar-Travel&Service hebben ze wel enkele snelle dames in huis. Olivia Baril is er daar dus één van.

EERSTE PROFZEGE

Dat bewees de 24-jarige Canadese bij deze gelegenheid: ze kon voor het eerst in haar profcarrière aan de aankomdst het zegegebaar maken. De twee andere dames die mee op het podium konden, hadden de Spaanse nationaliteit.

Dat waren immers Ane Santesteban van Bike Exchange en Mavi García van UAE, die respectievelijk als tweede en derde eindigden.