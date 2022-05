Verschillende scenario's mogelijk voor de sprintbom van Lotto Soudal: "Beschouw mezelf als één van de snelsten"

De schijnwerpers worden nu echt wel op de sprintbom van Lotto gericht. Verschillende scenario's zijn volgens hem mogelijk in het vervolg van de Giro.

Na de tijdrit van gisteren kondigt zich opnieuw een rit in lijn aan in de Giro, de eerste met een volledig vlak profiel. Bijgevolg is het nu aan de hele rappe mannen, zoals Caleb Ewan. "Er zijn veel sprinters die een goede start van het seizoen kenden. Met het seizoen van de grote ronden dat nu begint, zullen we zien hoe iedereen het aanpakt. Hier in de Giro is alvast een goed sprintersveld, met mannen als Cav, Démare en Gaviria."

Ik voel mij in elk geval heel goed

Respect voor de concurrentie is dus op zijn plaats. "Het is nooit makkelijk om een ritzege te behalen. Het gaat boeiend worden. Ik weet niet of ik in mijn beste vorm ooit ben, maar ik voel mij in elk geval heel goed. Ik heb een vrij goede voorbereiding gehad. Het was ontgoochelend dat ik Milaan-Sanremo moest missen, want dat was mijn eerste grote doel. Ik heb nadien thuis getraind in aanloop naar de Giro."

Het geloof in eigen kunnen is zeker wel aanwezig. "Ik beschouw mezelf als één van de snelsten van het peloton, maar je moet nog altijd de andere snelle jongens verslaan." Wanneer zal Ewan tevreden zijn met zijn oogst uit de Giro? "Als ik de beste sprinter uit de Giro ben en ik win maar één rit, dan zal ik ontgoocheld zijn. Als ik niet de beste ben, kan ik met één ritzege wél blij zijn."

Het doel is om zo veel mogelijk te winnen Caleb Ewan

Eerst maar even afwachten wat de waardeverhoudingen zijn tussen de sprinters. "We zullen zien hoe ik me verhoud ten opzichte van mijn rivalen. Het doel is om zo veel mogelijk te winnen. Als ik niet echt verdien van een rit te winnen en er toch eentje win, kan het ook een succesvolle Giro zijn."