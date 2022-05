📷 Foto bewijst: Mathieu van der Poel is geboren om roze (trui) te dragen

Nu Mathieu van der Poel zoveel aandacht vangt als roze trui in de Giro, duiken er op sociale media allerlei dingen op die behoorlijk amusant te noemen zijn.

Het is Mathieu van der Poel zijn deel, al zal de leider uit de Ronde van Italië er wellicht niet al te zwaar aan tillen. Eerst was er al dat filmpje over een Van der Poel die ketchup op zijn pasta deed. Een opmerkelijke foto siert inmiddels ook de sociale media.

Yorben Van Tichelt, een voormalig veldrijder die in de cross Van der Poel regelmatig tegenkwam, heeft een foto van de Nederlander gedeeld, duidelijk daterend uit zijn jeugdperiode. Op die foto is Mathieu in een opvallende roze outfit getooid.

Enjoy the pink jersey today @mathieuvdpoel, you were born to wear it pic.twitter.com/TDxHXl9uVn — Yorben Van Tichelt (@yorbenvt) May 7, 2022

"Je bent geboren om roze te dragen", schrijft Yorben erbij. Dat is Van der Poel nu wel aan het bewijzen, met zijn glansrol in de Giro.