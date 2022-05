🎥 Van der Poel speelt ook zijn rol in de sprint en komt niet in problemen: "Blij dat ik in roze trui naar Italië kan"

Als roze trui wil hij gerust ook werken voor een ploegmaat in een sprint, liet Mathieu van der Poel zien in de derde etappe van de Giro.

Alpecin-Fenix speelde Jakub Mareczko uit in de massasprint. "We deden het goed als ploeg. We deden een goede lead-out. Alleen verloor Jakub mijn wiel aan de rotonde. Hij geraakte wat ingesloten in de sprint, maar deed het nog goed", verwijst Van der Poel naar de vijfde plek van Mareczko. "Ik denk dat er wat meer in zat, maar we krijgen nog kansen de komende dagen."

Ritwinnaar was Mark Cavendish en dat hoefde niet te verbazen. "We wisten dat Cavendish één van de favorieten was. Na de Tour de France van vorig jaar weten we dat hij opnieuw ritten in grote ronden kan winnen", aldus Van der Poel.

Zelf zag hij zijn leiderstrui niet in het gedrang komen. De roze droom van Mathieu van der Poel blijft nog even duren. "Het is mooi. Ik ben blij dat ik in de roze trui naar Italië kan. Het is een geweldige paar dagen geweest in Hongarije. Ik ga er in Italië ook van genieten."