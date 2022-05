'Ben Hermans moet langer herstellen van corona en start niet in Hongarije'

Ben Hermans is nog steeds herstellende van een coronabesmetting. Nu moet hij ook passen voor de Ronde van Hongarije. Dat heeft hij bevestigd aan Wielerflits.

In februari liep Ben Hermans na de Ronde van Valencia een coronabesmetting op. 3 maanden later heeft hij nog altijd klachten. Zo moet hij nu ook passen voor de Ronde van Hongarije. Dat heeft hij bevestigd aan Wielerflits. Vorig jaar eindigde hij nog 2e in Hongarije.

"Ik ben niet meer acuut ziek", zegt Hermans. "Maar ik blijf mij al enkele maanden vermoeid voelen. Ik sta nog altijd op de startlijst van de Ronde van Hongarije, omdat daar hernemen het oorspronkelijke plan was. Maar we moeten nu onze plannen wijzigen."

Wanneer Hermans hoopt terug te keren, weet hij nog niet: "Op dit moment kan ik alleen maar hersteltrainingen doen. Daarbij is er niets van intensiteit. Ik weet niet hoelang dat gaat duren. Hopelijk gaat het tij ooit wel eens keren."