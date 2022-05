Quick-Step Alpha Vinyl met vier Belgen richting Ronde van Hongarije

De Ronde van Hongarije staat volgende week op het programma. Quick-Step Alpha Vinyl komt voor het eerst aan de start.

Sprinter Fabio Jakobsen is de grote kopman voor de mannen van Lefevere. Zijn teller van overwinningen staat dit seizoen al op zes.

Tim Declercq, Iljo Keisse, Stijn Steels en Stan Van Tricht zijn de Belgen van dienst. De Fransman Florian Sénéchal maakt de ploeg compleet.

Sportdirecteur Wilfried Peeters trekt met ambitie naar Hongarije. “Er zijn verschillende ritten waarin een massaspurt mogelijk is, en daarin zullen we onze kans gaan met Fabio”, klinkt het op de website van de ploeg. “Florian wordt zijn leadout. En verder beschikken we over een solide ploeg om de wedstrijd te controleren.”