Sarah Gigante wint solo in Irurtzun

Sarah Gigante heeft de Emakumeen Nafarroako Klasikoa in Irurtzun gewonnen. Ze won na een solo van bijna 30 km.

Vandaag werd de Emakumeen Nafarroako Klasikoa gereden. De start en aankomst lagen in Irurtzun. Onderweg waren er 2 lussen met in totaal 8 hellingen verspreid over 137 km.

Er ontstond in het begin een kopgroep met Maaike Coljé, Sara Martin en Urska Zigart. Nadien ging Zigart alleen en Nadine Gill kwam bij haar aansluiten. Uiteindelijk kwamen in enkele schuiven nog rensters aansluiten. Daarbij zat ook Sarah Gigante.

EEN MINUUT

Op een kleine 30 km van de meet vertrok Gigante op de flanken van de Alto de Beruete, de voorlaatste klim van de dag. De anderen zagen haar pas aan de finish terug. Gigante won met een minuut voorsprong.

Morgen is er opnieuw een koers voor de rensters. Dan wordt er gereden in de buurt van Pamplona.