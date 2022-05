Edward Theuns eindigt 9e in Messina: "Ik zat te snel in de wind"

Edward Theuns sprintte in de 5e rit naar een 9e plaats. "Ik zat te snel in de wind tijdens die sprint", vertelde hij aan Sporza.

In de straten van Messina mengde Edward Theuns zich in de sprint. "Otto Vergaerde kwam me voorin afzetten, maar ik had gehoopt dat hij nog iets verder kon gaan", vertelde hij aan Sporza. "Ik moest daardoor snel schakelen."

"In de laatste 2 kilometer zat ik te veel in de wind", gaat Theuns verder. "Ik zat vrij goed gepositioneerd, maar kwam bij de start van de sprint te snel in de wind. Daardoor verloor ik nog enkele posities." Theuns eindigde uiteindelijk 9e in de 5e rit van de Giro.