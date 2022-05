Eli Iserbyt is enkele weken out door rugproblemen

In de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Duitse Albstadt moest Eli Iserbyt door rugproblemen vroegtijdig opgeven. Hij besliste om niet door te reizen naar Nove Mesto, maar naar een dokter te gaan in België om onderzoeken te laten doen.

Na een MRI bleek dat er een letsel is op Iserbyts onderrug die een aanhoudende ontsteking veroorzaakt. Al sinds het einde van het veldritseizoen heeft Iserbyt rugklachten.

"Het voornaamste is dat de dokters me hebben verzekerd dat het goed komt als ik de komende weken rust neem", zegt Iserbyt. "Ik ga enkele weken de trainingen terugschroeven en geen wedstrijden rijden op de weg en in het mountainbike. Het veldritseizoen komt niet in gevaar."

Unfortunately, we'll have to miss @IserbytEli for a little while: due to a back injury, Eli will be out of competition for a few weeks.



Eli, who was DNF in the Albstadt #MBWorldCup due to the ongoing back problem, will miss Nove Mesto and his first road races. pic.twitter.com/OZhprd0MVe