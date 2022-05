📷 Vincenzo Nibali stopt na dit seizoen met koersen

"Ik ben hier in Messina opgegroeid en heb hier leren koersen", begint Vincenzo Nibali te vertellen aan een journalist van de RAI. "Daarom is dit de perfecte plek om te zeggen dat dit mijn laatste Ronde van Italië is en dat dit mijn laatste seizoen is."

🇮🇹🦈 It is a great pleasure for us to live this last year of your cycling career together, champion!#Nibali #VincenzoNibali #AstanaQazaqstanTeam #AstanaIsMyTeam #Giro



📷 @GettySport pic.twitter.com/iTGvhdO2KR